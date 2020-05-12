Двух жертв красноярского насильника 17 и 18 лет накажут за нарушение самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T10:28:54+03:00

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Двух девушек 17 и 18 лет, которые стали жертвами насильника в Красноярске, могут наказать за нарушение режима самоизоляции. Все произошло в конце апреля в Свердловском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Ночью к наряду полиции, патрулировавшему улицу, обратились две девушки. Рассказали: только что на них напал неизвестный. Угрожая насилием, забрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. А потом «в отношении обеих совершил «насильственные действия сексуального характера» и скрылся.

Со слов девушек составили ориентировки, полицейские вместе с потерпевшими проехали по возможному пути насильника. И действительно его обнаружили. Оказалось, это 56-летний житель Красноярска, у него уже есть несколько судимостей, а скоро будет следующая.

Против насильника и грабителя возбудили сразу пять уголовных дел. Подозреваемый задержан. А вскоре стало известно: девушек тоже могут наказать.

- По факту нахождения их на улице ночью – без экстренной необходимости – полицейские составили протоколы, они отправлены в районную администрацию, - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» начальник пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая. – Вопрос о возможном наказании будет решаться там.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции в Красноярске и крае может грозить штраф - до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU