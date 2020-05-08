2020-05-08T18:32:30+03:00
Общество

Психологи проводят тренинги для врачей, лечащих пациентов с COVID-19

Занятия с красноярскими врачами проводятся в формате видеоконференций
Анна СНЕГИРЕВА
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Психологи работают в врачами, лечащими короновирусных пациентовПсихологи работают в врачами, лечащими короновирусных пациентовФото: Мария ЛЕНЦ
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Лечение зараженного коронавирусом пациента - тяжелый стресс не только для него, но и для врача. Поэтому психологи ФМБА России организовали для медиков специальные тренинги, которые призваны помочь справиться с эмоциями, напряжением. То, что так естественно абсолютно для всех людей, во время пандемиии для медиков, работающих с заболевшими, недоступно. Нельзя снять стресс, пообщавшись с друзьями или обнявшись с кем-то из родных.. Это может повлечь за собой неврозы - депрессию, тревогу. И в этом смысле врачи - не самые лучшие пациенты.

-. Врачи, как и спасатели, - это те люди, кто до последнего будет терпеть и думать, что это не повод обращаться за помощью, - говорит директор центра современных психологических технологий, клинический психолог ФСНКЦ ФМБА России Мария Севостьянова.

Тренинги для медиков инфекционного госпиталя проводят в формате онлайн-конференций. На них врачам дадут своеобразный «чемоданчик самопомощи» - научат контролировать мысли и эмоции.Это, пожалуй, самое важное. Но помимо прочего с медиками проведут занятия по тимбилдингу и взаимодействию в коллективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Психологи проводят тренинги для врачей, лечащих пациентов с COVID-19
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