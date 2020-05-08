В больнице на Кутузова открыли госпиталь для «легких» коронавирусных больных
Красноярские больницы продолжают переоборудовать под пациентов с коронавирусом. Госпиталь для зараженных COVD-19 теперь откроется на базе третьего корпуса КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», расположенного по Кутузова. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края.
За периметром будет находиться 60 коек - помещение полностью изолировано. Имеется отдельный приемный покой - сюда «скорые» будут привозить пациентов в том числе и из других медицинских учреждений.В минздраве пояснили, что на Кутузова будут привозить зараженных коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме.
Первая бригада инфекционистов накануне вечером, 7 мая уже заступила на дежурство - оно продлится 15 дней. Все это время медики будут находиться в изоляции с пациентами. не имея возможности выйти. Расходных материалов и прочих необходимых вещей им хватает.
Добавим, что остальные корпуса больницы продолжат работу в штатном режиме. Беременных будут направлять в роддом №4.
ИСТОЧНИК KP.RU
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