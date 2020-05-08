В Красноярске и крае продлят самоизоляцию после майских праздников

8 Май 2020 2020-05-08T08:13:45+03:00

Решение принято и связано с эпидситуацией в регионе

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На всей территории Красноярского края, в том числе и в краевом центре, не будут отменены после майских праздников меры по недопущению распространения коронавируса. Проще говоря - самоизоляцию продлят. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Причина - непростая эпидситуация и рекомендации врачей и эпидемиологов. напомним, в конце марта глава региона Александр Усс подписал указ о продиводействии распространению коронавируса, согласно которому введены ограничительные меры. На днях будут опубликованы изменения в него. Сколько еще продлится самоизоляция - не сообщается. точную дату назовут 10 мая.

- Помимо продления срока ограничительных мер, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU