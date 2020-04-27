2020-04-27T17:18:28+03:00
Общество

В Красноярске объявлен режим черного неба

До утра 29 апреля
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске объявлен режим черного неба.В Красноярске объявлен режим черного неба.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности (или черного неба, как называют его в городе). Он продлится с 19 часов 27 апреля до 7 утра 29 апреля, предупредили на сайте Среднесибирского УГМС:

- В это время ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист!

Жители правого берега могут помахать рукою на противоположный, левому. На знаменитом «Бигбене» в центре города можно издалека увидеть время (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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