Красноярские пенсионеры 65+ могут ходить в магазин и аптеку только до обеда!

21 Апр 2020 2020-04-21T12:56:19+03:00

В магазин людям старше 65 лет можно ходить только утром! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пандемию мы переживаем впервые, как с ней справляться, решается на ходу и адекватность и достаточность мер выявляется в каждом регионе и зависит от эпидемиологической ситуации.

Поскольку в группе риска люди старшего возраста, им особенно важно строго соблюдать режим самоизоляции. Указом губернатора края им предписаны особые условия.

Изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса заключаются в том, что теперь пенсионерам старше 65 лет разрешено ходить до ближайшего магазина лишь в определённое время, с 9.00 до 12.00

Соответствующий документ глава региона подписал накануне. Он уже опубликован на сайте правительства и вступил в силу с сегодняшнего дня.

Остальным красноярцам не рекомендуется отходить от дома дальше, чем на 100 метров (можно ходить в ближайший магазин, гулять с собакой). Выходить за периметр можно два раза в день по электронному пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU