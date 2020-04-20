В каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T14:45:59+03:00

И сколько составила средняя зарплата молодого специалиста в 2019 году

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В каких регионах России молодые учителя получают самую высокую зарплату? На этот вопрос отвечает Росстат. Ожидаемо, что похвастать цифрами в расчетках могут педагоги, которые после получения диплома остались или приехать работать в условия Крайнего севера или приравненные к ним.

Рейтинг регионов с высокими зарплатами:

- Сахалинская область – 70,1 тысяча рублей,

- Ненецкий автономный округ – 54,5 тысячи,

- Чукотка – 46,3 тысячи,

- Магаданская область – 46,2 тысячи,

- Ямало-Ненецкий автономный округ – 43,7 тысячи рублей.

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:

- Калмыкия – 11,3 тысяч,

- Смоленская область – 13,5 тысяч,

- Адыгея – 13,8 тысяч,

- Карачаево-Черкесия – 16 тысяч,

- Республика Марий Эл – 16,7 тысяч рублей.

Kp.ru цитирует президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, который отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, уровень зарплат постепенно растет. Однако Комаров делает отсылку к субъектам:

- Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от состояния местной казны. Если субъект богатый, то будет одна тарифная ставка, а если дотационный, то совершенно другие расценки.