В каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты
В каких регионах России молодые учителя получают самую высокую зарплату? На этот вопрос отвечает Росстат. Ожидаемо, что похвастать цифрами в расчетках могут педагоги, которые после получения диплома остались или приехать работать в условия Крайнего севера или приравненные к ним.
Рейтинг регионов с высокими зарплатами:
- Сахалинская область – 70,1 тысяча рублей,
- Ненецкий автономный округ – 54,5 тысячи,
- Чукотка – 46,3 тысячи,
- Магаданская область – 46,2 тысячи,
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 43,7 тысячи рублей.
Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:
- Калмыкия – 11,3 тысяч,
- Смоленская область – 13,5 тысяч,
- Адыгея – 13,8 тысяч,
- Карачаево-Черкесия – 16 тысяч,
- Республика Марий Эл – 16,7 тысяч рублей.
Kp.ru цитирует президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, который отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, уровень зарплат постепенно растет. Однако Комаров делает отсылку к субъектам:
- Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от состояния местной казны. Если субъект богатый, то будет одна тарифная ставка, а если дотационный, то совершенно другие расценки.