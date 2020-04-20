2020-04-20T14:45:59+03:00
Общество

В каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты

И сколько составила средняя зарплата молодого специалиста в 2019 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплатыВ каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплатыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В каких регионах России молодые учителя получают самую высокую зарплату? На этот вопрос отвечает Росстат. Ожидаемо, что похвастать цифрами в расчетках могут педагоги, которые после получения диплома остались или приехать работать в условия Крайнего севера или приравненные к ним.

Рейтинг регионов с высокими зарплатами:

- Сахалинская область – 70,1 тысяча рублей,

- Ненецкий автономный округ – 54,5 тысячи,

- Чукотка – 46,3 тысячи,

- Магаданская область – 46,2 тысячи,

- Ямало-Ненецкий автономный округ – 43,7 тысячи рублей.

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:

- Калмыкия – 11,3 тысяч,

- Смоленская область – 13,5 тысяч,

- Адыгея – 13,8 тысяч,

- Карачаево-Черкесия – 16 тысяч,

- Республика Марий Эл – 16,7 тысяч рублей.

Kp.ru цитирует президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, который отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, уровень зарплат постепенно растет. Однако Комаров делает отсылку к субъектам:

- Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от состояния местной казны. Если субъект богатый, то будет одна тарифная ставка, а если дотационный, то совершенно другие расценки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты
В Красноярском крае дети рисуют подвиги военных связистов
В Красноярске на Судостроительной загорелся двухэтажный деревянный барак
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»
ВТБ проведёт онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей
В Красноярске из-за коронавируса на карантин закрыли Краевой офтальмологический центр
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус
Четверо сибирских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
В Красноярском крае каждая пятая торговая точка работает с нарушениями табачного законодательства
В Хакасии завершился отопительный сезон, в Красноярском крае – продолжается
Жительнице Зеленогорска пообещали подарить 3 тысячи рублей и украли 45 тысяч
Посевная кампания в Красноярском крае начнется раньше обычного
Жителя Красноярска обманули легендой о сломанных холодильниках
Стреляли поочередно. В СК рассказали подробности убийства парня в Красноярском крае
Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске: с 19 апреля за выход из дома и повторные нарушения придется заплатить в 3 раза больше