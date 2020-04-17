В Красноярском крае отец собрал для 4-классника мопед и разрешил кататься
В Богучанах Красноярского края отец собрал для сына-четвероклассника мопед и разрешил на нем кататься. Теперь мужчине выписали штраф – 30 тысяч, и этим наказание не ограничилось, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Ребенка, разъезжающего по дороге на самодельном мопеде, заметили полицейские при патрулировании. Тут же выяснилось, водителю всего 10 лет. На место сразу вызвали родителей. И оказалось, виноват отец. Именно он изготовил мопед и позволил сыну осваивать технику – под своим присмотром. Но, когда мальчика, оставили дома одного, он не преминул воспользоваться случаем: завел мопед и поехал кататься.
Сейчас ребенка могут поставить на учет, а родителей привлечь за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Кроме того, за передачу управления транспортным средством лицу без прав отцу выписали штраф – 30 тысяч. И последнее: родители получили предостережение о недопустимости нахождения на улице в период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU