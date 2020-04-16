Компания Apple представила миру новый iPhone SE

16 Апр 2020 2020-04-16T18:43:47+03:00

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Компания Apple спешит показать миру свою новую разработку. Накануне, 15 апреля она презентовала iPhone SE. Внешне гаджет похож на предшественников. Однако создатели утверждают: в нем появились новые функции.

- Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор, - сообщили в Apple. Эту версию ждали в 2018 году, но выход состоялся только сейчас.

Смартфоны планируют выпускать в трех цветовых исполнениях - белом, черном и красном (Product RED). Что касается цены нового айфона – все зависит от объема встроенной памяти. Там, где 64 гигабайта – 39 тысяч рублей, на 128 и 256 гигабайт, соответственно, цена на iPhone SE возрастает.

И самый главный вопрос, который волнует ценителей всего нового и лучшего, - когда можно будет, наконец, купить iPhone SE. Старт продаж назначен на 24 апреля, но предзаказ можно сделать уже 23 числа, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU