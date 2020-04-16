2020-04-16T18:43:47+03:00
Общество

Компания Apple представила миру новый iPhone SE

Что же отличает процессор A13 Bionic
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Компания Apple представила миру новый iPhone SEКомпания Apple представила миру новый iPhone SE
Изменить размер текста:

Компания Apple спешит показать миру свою новую разработку. Накануне, 15 апреля она презентовала iPhone SE. Внешне гаджет похож на предшественников. Однако создатели утверждают: в нем появились новые функции.

- Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор, - сообщили в Apple. Эту версию ждали в 2018 году, но выход состоялся только сейчас.

Смартфоны планируют выпускать в трех цветовых исполнениях - белом, черном и красном (Product RED). Что касается цены нового айфона – все зависит от объема встроенной памяти. Там, где 64 гигабайта – 39 тысяч рублей, на 128 и 256 гигабайт, соответственно, цена на iPhone SE возрастает.

И самый главный вопрос, который волнует ценителей всего нового и лучшего, - когда можно будет, наконец, купить iPhone SE. Старт продаж назначен на 24 апреля, но предзаказ можно сделать уже 23 числа, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, не будут облагаться налогом
Компания Apple представила миру новый iPhone SE
Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка
Житель Хакасии случайно утопил своего дядю в Красноярском море
За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края
По железной дороге в Красноярский край для борьбы с коронавирусом доставили тонны товаров медицинского назначения
Последние новости о зараженных коронавирусом в Красноярске: к аппаратам ИВЛ подключили уже 10 пациентов
В Ленинском районе – всего трое нарушителей
Погибший в Хакасии солдат-срочник оказался жителем Лесосибирска
В Красноярске каждый пятый магазин нарушает закон об обороте алкогольной продукции
Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции
Участница конкурса «Приключения овощей!» изобразила, как во время соревнований огурец обогнал редиску, банан и картофель
В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков
Красноярские фонтаны включат ко Дню Победы