2020-04-16T04:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок

Об этом сообщил глава республики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Сергей Щойгу и Шолбан Кара-оол. Фото из личного архива Шолбана Кара-оолаСергей Щойгу и Шолбан Кара-оол. Фото из личного архива Шолбана Кара-оола
Изменить размер текста:

Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства для Тувы 200 тысяч медицинских масок. Об этом накануне сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Он написал в социальных сетях: «Добрая весть от нашего Сергея Кужугетовича. Он сообщил, что на свои деньги купил и отправил к нам в Туву несколько сотен тысяч масок и других средств индивидуальной защиты. Для всех нас, земляки. Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни. Помощь и участие и от нашего великого земляка, и от правительства России, от соседей, отовсюду. Сергей Кужугетович, ваш народ вам признателен. Большое человеческое спасибо».

Напомним, что министр обороны родился и вырос в Туве и не забывает своих земляков. Ситуация в республике такова, что коронавирус подтвержден уже у восьми ее жителей: шесть – в селе Ырбан и двое прилетели накануне из Москвы, это мать с 5-летним ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита
В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади
Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок
На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Школам Красноярского края из-за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов
Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами
В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке