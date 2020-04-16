Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок
Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства для Тувы 200 тысяч медицинских масок. Об этом накануне сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Он написал в социальных сетях: «Добрая весть от нашего Сергея Кужугетовича. Он сообщил, что на свои деньги купил и отправил к нам в Туву несколько сотен тысяч масок и других средств индивидуальной защиты. Для всех нас, земляки. Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни. Помощь и участие и от нашего великого земляка, и от правительства России, от соседей, отовсюду. Сергей Кужугетович, ваш народ вам признателен. Большое человеческое спасибо».
Напомним, что министр обороны родился и вырос в Туве и не забывает своих земляков. Ситуация в республике такова, что коронавирус подтвержден уже у восьми ее жителей: шесть – в селе Ырбан и двое прилетели накануне из Москвы, это мать с 5-летним ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU
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