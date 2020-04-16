Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок

16 Апр 2020 2020-04-16T04:45:16+03:00

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Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства для Тувы 200 тысяч медицинских масок. Об этом накануне сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Он написал в социальных сетях: «Добрая весть от нашего Сергея Кужугетовича. Он сообщил, что на свои деньги купил и отправил к нам в Туву несколько сотен тысяч масок и других средств индивидуальной защиты. Для всех нас, земляки. Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни. Помощь и участие и от нашего великого земляка, и от правительства России, от соседей, отовсюду. Сергей Кужугетович, ваш народ вам признателен. Большое человеческое спасибо».

Напомним, что министр обороны родился и вырос в Туве и не забывает своих земляков. Ситуация в республике такова, что коронавирус подтвержден уже у восьми ее жителей: шесть – в селе Ырбан и двое прилетели накануне из Москвы, это мать с 5-летним ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU