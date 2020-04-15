2020-04-15T17:06:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами

Об этом сообщил Глава Республики Шолбан Кара-оол
Татьяна РЯБИНИНА
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Тува сдалась коронавирусу одной из последних. Сейчас приходится держать оборону.Фото vk.com/karaoolТува сдалась коронавирусу одной из последних. Сейчас приходится держать оборону.Фото vk.com/karaool
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В понедельник в столице Кызыла приземлился самолет из Москвы, на котором прилетели 79 пассажиров, уроженцев Тувы, которые сейчас живут в Москве и других крупных городах. Выяснилось, что среди 79 прилетевших есть двое заболевших коронавирусом: 35-летняя женщина и ее 5-летний ребенок. Они заболели ещё в Москве, сейчас находятся в больнице Кызыла. С остальными пассажирами, которые летели с ними в одном самолете проведена вся необходимая работа, они должны будут соблюдать режим самоизоляции, их всех проверят еще раз через 14 дней.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился к землякам с просьбой о понимании: «Любой человек, когда становится трудно, стремится в родные пенаты. Мы не можем закрыться, поставить заслон для своих земляков, возвращающихся из других регионов. В основном это наши дети, студенты».

За первые три часа это обращение прочитали более 42 тысяч человек, в комментариях люди соглашаются с тем, что нужно поддерживать друг друга и желают здоровья маме и малышу. Но есть и негативные: им можно ездить, а нам нельзя?

Глава Тувы еще раз напомнил правила безопасности и заключил» «В данный момент лучше заняться домашними хлопотами, тем более подошла пора весенних работ, огорода. Убедительно прошу вас в предстоящие весенние дни соблюдать режим самоизоляции. Сохраните здоровье себе и своим близким».

ИСТОЧНИК KP.RU

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