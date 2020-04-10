Красноярцам рассказали, спасет ли от «короны» блокатор вирусов

10 Апр 2020 2020-04-10T13:40:35+03:00

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Красноярцы узнали, может ли защитить от «короны» блокатор вирусов. Таким обзавелся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает kp.ru.

Устройство, которое выглядит как обычный бейдж, можно купить в интернете. Его стоимость от тысячи рублей до двух (в среднем). Есть отечественные, есть импортные, одноразовые и со сменными картриджами. Спасет ли такой от коронавируса? Разбираемся вместе со специалистами.

- Внутри устройства - контейнер с хлорсодержащими веществами, - пояснил ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, врач Сергей Малоземов. – Они испаряются и создают вокруг человека условный защитный купол. Производители говорят, это уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы.

Как блокатор действуют на коронавирус, пока еще не проверяли. Но тут есть один нюанс: подобные устройства, как правило, могут работать только в идеальных условиях. Лучше всего – в помещении, где нет сквозняков. А если на улице – при ветре?

Еще вопрос: насколько безвредны такие «бейджи»? Если регулярно дышать испарениями хлора, это может сказаться на здоровье. Да, диоксид хлора, используемый производителями, считается «зеленой химией», во всем мире она признана безопасной. Но где гарантия, что купленный в интернете блокатор, столь же безвреден?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/772153" frameborder="0"></iframe> Песков о наличии побочных эффектов от блокатора вирусов.Пресс-секретарь рассказал о своем опыте использования блокатора вирусов в виде бейджа во время пресс-конференции в четверг

ИСТОЧНИК KP.RU