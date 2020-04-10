В Красноярске продают телекомпанию «Афонтово»

10 Апр 2020 2020-04-10T12:57:47+03:00

Она на рынке с 1992 года

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Одна из старейших телекомпаний Красноярска – «Афонтово» - сменит владельца. Об этом сообщает newslab со ссылкой на интернет-ресурс «Бал дебютанток».

После Игоря Юсьмы новым хозяином компании будет генеральный директор телеканала «Центр Красноярск» Александр Бровкин. Напомним, вот уже несколько лет канал работает без сетевого партнера.

СПРАВКА «КП»

Дебютный выпуск новостей «Афонтово» вышел 15 марта 1993 года. Эту дату считают официальным началом вещания канала. Первая студия «Афонтово» находилась по адресу проспект Мира, 102. Под зданием краевого управления связи - в бомбоубежище.

С 1994 года начали выходить авторские программы. А с 5 сентября того же года произошел запуск программы «Утренний кофе с «Афонтово», первого регионального утреннего проекта в России.

2 апреля 1995 года телекомпания переехала в новое здание - на улице 60 лет Октября. И прилегающий к нему переулок получил название Афонтовский. Это противоречит географии, ведь гора Афонтово, в честь которой телеканал получил имя (его придумала Ирина Третьякова), располагается на левобережье Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU