2020-04-10T11:44:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция и дистанция. Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом

Делимся подробностями
Ася ЖУКОВА
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Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
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Корейские врачи поделились с красноярскими опытом борьбы с коронавирусом. В минздраве края провели интерактивный семинар с центром по лечению коронавирусной инфекции. В нем приняли участие все лечебные учреждения региона.

Эксперты из Кореи рассказали о ситуации по коронавирусу, о том, какие меры принимают для сдерживания распространения опасного заболевания. Говорили не только о лечении, но и о мерах общественной безопасности.

- Главное в борьбе с распространением новой инфекции – самоизоляции и соблюдение дистанции, - подчеркнули корейские медики. – Это 30% успеха в части предотвращения эпидемии.

Напомним, в Корее количество выздоровевших существенно превышает число новых заболевших. Выявлено больше 10 тысяч случаев заражения. Выздоровели 7117 человек. Летальных исходов - 2%.

Что касается Красноярска и края, по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 39 заболевших, под подозрением еще 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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