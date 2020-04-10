10 Апр 2020 2020-04-10T10:12:57+03:00

После смертельного наезда Audi на 16-летнего подростка в Абане возбуждено уголовное дело. Фото, видео: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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Водитель автомобиля Audi, под колесами которого погиб 16-летний подросток, попал под уголовное дело. Трагедия случилась 7 апреля на Больничной улице в поселке Абан Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

По предварительным данным, подросток шел по одной стороне дороги с машиной. И решил перейти проезжую часть – не по «зебре». По словам водителя, парень возник перед авто неожиданно, затормозить не успел. После удара он умер на месте – от тяжелых травм.

Прибывшие инспекторы освидетельствовали водителя. Признаков алкогольного и наркотического опьянения у него не было.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств транспортного средства», это до пяти лет лишения свободы.

«Зафиксировано место наезда, следы автомобиля, изъяты осколки стекла, микрочастицы с капота автомобиля, - рассказывают они. - Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также запланировано проведение следственного эксперимента для определения скорости движения автомобиля. После получения результатов следственного эксперимента будет назначена автотехническая экспертиза».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771933" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае сбили школьника. Видео ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU