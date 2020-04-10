2020-04-10T05:57:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Все прилетающие в Норильск и Хатангу будут изолированы

Их обязали провести дома две недели
Ася ЖУКОВА
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Все прилетающие в Норильск и Хатангу будут изолированы.Все прилетающие в Норильск и Хатангу будут изолированы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске и Хатанге вводят 14-дневную самоизоляцию для всех пассажиров, прибывающих в аэропорты. Накануне такие изменения были внесены в указ губернатора «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края».

Напомним, несколько дней назад стало известно: прилетающих в Красноярск и Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга отправляют в двухнедельную изоляцию. Как вариант: дома или в обсерваторе.

Теперь же самоизолироваться обязали прибывающих в Норильск и Хатангу пассажиров из ВСЕХ городов, включая Красноярск и Новосибирск. Если вы житель края – у себя дома, если приезжий – по месту пребывания либо в обсерваторе.

Кроме того, по прилету в Норильск (Хатангу) вы должны оперативно передать в министерство здравоохранения края по номеру 8-800-100-56-53 такие данные: ФИО, адрес места жительства/пребывания, номер контактного телефона, наименование населенного пункта, из которого прилетели и дату прибытия. Если состояние здоровья ухудшилось, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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