В нескольких районах Красноярского края введен особый противопожарный режим
В Красноярском крае с 7 апреля введен особый противопожарный режим. Пока в нескольких районах: Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Шушенском, а также в Минусинске, уточнили в пресс-службе администрации региона.
Особый противопожарный режим подразумевает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и другие работы с огнем на территориях муниципалитетов. В том числе, на дачах и огородах.
Напомним, в крае начался сезон лесных пожаров. Очаги возгораний (на небольших площадях) зафиксировали в Емельяновском, Березовском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Краснотуранском и Шушенском районах. Все пожары были ликвидированы спасателями.
ВАЖНО
Жителей края призывают максимально ограничить нахождение в лесу! Сжигать сухую траву, а также разводить костры категорически запрещено, напоминают специалисты Минлесхоза. За нарушение может грозить серьезный штраф.
Обнаружили пожар в лесу? Звоните 8-800-100-94-00 (на прямую линию лесной охраны) или отправьте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
ИСТОЧНИК KP.RU