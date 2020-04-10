В нескольких районах Красноярского края введен особый противопожарный режим

10 Апр 2020 2020-04-10T05:35:19+03:00

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В Красноярском крае с 7 апреля введен особый противопожарный режим. Пока в нескольких районах: Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Шушенском, а также в Минусинске, уточнили в пресс-службе администрации региона.

Особый противопожарный режим подразумевает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и другие работы с огнем на территориях муниципалитетов. В том числе, на дачах и огородах.

Напомним, в крае начался сезон лесных пожаров. Очаги возгораний (на небольших площадях) зафиксировали в Емельяновском, Березовском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Краснотуранском и Шушенском районах. Все пожары были ликвидированы спасателями.

ВАЖНО

Жителей края призывают максимально ограничить нахождение в лесу! Сжигать сухую траву, а также разводить костры категорически запрещено, напоминают специалисты Минлесхоза. За нарушение может грозить серьезный штраф.

Обнаружили пожар в лесу? Звоните 8-800-100-94-00 (на прямую линию лесной охраны) или отправьте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU