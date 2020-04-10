2020-04-10T05:13:01+03:00
Происшествия

В Хакасии 8-летний мальчик умер в подъезде на глазах у друзей

Спасти ребенка не удалось
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии 8-летний мальчик умер в подъезде на глазах у друзей.В Хакасии 8-летний мальчик умер в подъезде на глазах у друзей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Вершина Теи Аскизского района Хакасии при странных обстоятельствах умер 8-летний мальчик. Все произошло в подъезде - на глазах у друзей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Днем 8 апреля ребенок гулял вместе со старшими приятелями. В подъезде внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание. В себя он так и не пришел…

Когда следователи осматривали место трагедии, обнаружили баллоны бытового сжиженного газа. Но, по словам приятелей, газ мальчик не вдыхал. Позже выяснилось, у него было больное сердце.

Один из подростков, который был тогда подъезде, тоже попал в больницу. Причина – обострилось хроническое заболевание. Но парень выжил, ему оказывают медпомощь.

Следователи начали проверку ЧП, будут установлены все обстоятельства, что привели к трагедии. А после станет известно процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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