Красноярцев призвали остаться на Пасху дома

10 Апр 2020 2020-04-10T04:52:55+03:00

Губернатор и митрополит просят верующих пока не посещать храмы

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Православных верующих Красноярска и края призвали провести дома Пасху. С таким обращением выступили глава региона Александр Усс и митрополит Пантелеимон, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сейчас в мире продолжается пандемия коронавируса, говорится в обращении, все переживают нелегкие времена. Особенно печально, что пик заболевания пришелся на несколько почитаемых людьми православных праздников, главный из которых – Пасха.

- С болью в сердце призвал Святейший Патриарх Кирилл верующих оставаться дома и молиться вне храма, - напоминают красноярцам. - Вместе с тем, находящийся дома православный верующий не останется вне праздничного богослужения. Современные средства связи позволяют сокращать расстояния и приходить на помощь людям, когда они в этом остро нуждаются. При поддержке краевой власти Церкви предоставляется возможность транслировать богослужения из храмов в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU