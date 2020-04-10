Красноярцев призвали остаться на Пасху дома
Православных верующих Красноярска и края призвали провести дома Пасху. С таким обращением выступили глава региона Александр Усс и митрополит Пантелеимон, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Сейчас в мире продолжается пандемия коронавируса, говорится в обращении, все переживают нелегкие времена. Особенно печально, что пик заболевания пришелся на несколько почитаемых людьми православных праздников, главный из которых – Пасха.
- С болью в сердце призвал Святейший Патриарх Кирилл верующих оставаться дома и молиться вне храма, - напоминают красноярцам. - Вместе с тем, находящийся дома православный верующий не останется вне праздничного богослужения. Современные средства связи позволяют сокращать расстояния и приходить на помощь людям, когда они в этом остро нуждаются. При поддержке краевой власти Церкви предоставляется возможность транслировать богослужения из храмов в прямом эфире.
ИСТОЧНИК KP.RU
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