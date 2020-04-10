2020-04-10T04:39:40+03:00
Происшествия

В Красноярске пропал 15-летний подросток

О нем ничего неизвестно уже третий день
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске пропал 15-летний подросток. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.В Красноярске пропал 15-летний подросток. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.
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В Красноярске пропал 15-летний подросток. О Стасе Митине близкие ничего не знают уже третий день, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вот обстоятельства пропажи: в шесть утра 8 апреля подросток ушел из дома (Станочная,4), а обратно не вернулся, - пояснили волонтеры.

О Стасе ничего неизвестно уже третий день. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

О Стасе ничего неизвестно уже третий день. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

Приметы мальчика: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, русые волосы.

Особые приметы: шрам на верхней губе в виде буквы «Y», послеоперационный шрам на животе.

Был одет: синяя джинсовая куртка, черные джинсы, черная толстовка с рисунком черепа, черные кроссовки.

Если вам известно, где находится подросток, вы видели его, просьба сообщить по номерам: 8(391) 213-45-77 (дежурная часть отдела полиции №3) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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