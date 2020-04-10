2020-04-10T06:05:20+03:00
Общество

Резкое похолодание в Красноярске сменится теплом на выходных

Когда вернется тепло?
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске и крае похолодает до -2.В Красноярске и крае похолодает до -2.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После тепла в Красноярск и край идет резкое похолодание. Настоящие погодные качели: 20-градусная жара отступила, на смену ей пришел дождь со снегом, столбики термометров опустятся до отметки в минус 2 градуса, предупреждают в гидрометцентре.

Итак, 10 апреля днем всего плюс 3-5, ночью уже минус 2. Слабый дождь, мокрый снег. Ветер 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Было +22, станет -2. Фото: Мария ЛЕНЦ

Было +22, станет -2.Фото: Мария ЛЕНЦ

Благо похолодание продержится недолго. В выходные осадки прекратятся, из-за туч будет проглядывать солнце, обещают плюс 11-12.

Начало следующей недели тоже выдастся относительно теплым. В понедельник плюс 14, во вторник уже плюс 16 (он станет самым теплым днем), переменная облачность.

Со среды зарядят небольшие дожди, слегка похолодает. До плюс 12-14 градусов. Так что запасаемся зонтиками!

В крае тоже испортится погода. 10 апреля на севере Туруханского района местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На севере же центральных районов на дорогах по ночам и утром кое-где сохранится гололедица. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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