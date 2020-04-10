2020-04-10T04:01:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярские вокзалы дезинфицировали от коронавируса

По распоряжению губернатора
Ася ЖУКОВА
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Красноярские вокзалы дезинфицировали от коронавируса. Фото: Вадим КОФМАН.Красноярские вокзалы дезинфицировали от коронавируса. Фото: Вадим КОФМАН.
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В Красноярске дезинфицировали вокзалы. Исполняя распоряжение главы региона Александра Усса о противодействии коронавирусной инфекции, провели санобработку помещений ЖД станции «Енисей» и автовокзала в Красноярске, сообщили в пресс-службе администрации края.

Сотрудники МЧС в защитных костюмах распылили антисептический раствор на мебель и входные группы. Такая дезинфекция уничтожает вирусы, но не представляет опасности для человека.

Работа по обеспечению безопасности вокзалов, станций и остановок продолжается, отметил министр транспорта края Константин Димитров:

- Пассажиры также должны соблюдать простые правила. Например, перед тем, как войти в общественный транспорт, желательно надевать защитные маски и перчатки.

Напомним, постоянная обработка подвижного состава производится после каждого рейса. В автобусах, троллейбусах, трамваях и ЖД вагонах протирают сиденья и поручни. Этим занимаются сами собственники или сотрудники сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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