2020-04-09T17:23:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Стас Михайлов готов сдать свою плазму: у певца в крови нашли антитела к коронавирусу

Накануне он завершил лечение от пневмонии в клиническом госпитале «Лапино»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стас Михайлов готов сдать свою плазму. Фото: личная страница в соцсетиСтас Михайлов готов сдать свою плазму. Фото: личная страница в соцсети
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50-летний музыкант Стас Михайлов не скрывает, что проходил лечение в клиническом госпитале «Лапино». После выписки он поделился этим в своем «Инстаграме». Рассказал, что почувствовал недомогание и решил, что это бронхит. Но на третий день потерял обоняние и позвонил своему другу Марку Курцеру (главврачу известной сети клиник). А тот скомандовал: «Немедленно приезжай!»

- Я удивился – почему немедленно? Приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Позже я узнал, что каждый день для легких на вес золота. Важно вовремя начать лечение, не дожидаясь несколько дней результаты теста на коронавирус, - рассказал певец.

Вскоре после выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19. Если Роспотребнадзор подтвердит, он готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, пишет kp.ru.

Добавим, что доказанных способов специфического лечения коронавирусной инфекции пока нет. Кроме, возможно, использования антител людей, переболевших вирусом, для лечения тяжелых пациентов. В этом случае берут кровь, выделяют плазму, содержащую специфические противовирусные антитела, и вводят тяжелым пациентам с коронавирусом. Некоторые вылечившиеся в нашей стране от коронавируса пациенты публикуют в соцсетях видео: подтвердив наличие антител к коронавирусу, они сдают плазму, которая может помочь больным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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