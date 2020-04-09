Певец Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки, где провел полторы недели

9 Апр 2020 2020-04-09T16:57:49+03:00

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Певец Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки, где он провел полторы недели с диагнозом пневмония. «Огромное спасибо моим врачам Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь!» - написал артист в своем «Инстаграме».

Напомним, что 26 марта 60-летнего Николаева госпитализировали в больницу вслед за Львом Лещенко, они вместе были на дне рождения сестры Игоря Крутого. У Лещенко был выявлен коронавирус. Николаев дважды проходил тест, но оба результата были отрицательными. 6 апреля его выписали, сообщает kp.ru.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерег Игорь Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU