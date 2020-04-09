В Туве местный житель доставил наркотик в колонию бесконтактным способом

9 Апр 2020 2020-04-09T16:48:27+03:00

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Житель города Кызыла, столицы Тувы, решил сделать приятное гражданам, которые отбывают срок в исправительной колонии. Разумеется, не бесплатно – он планировал хорошо заработать на этом. Накануне, 8 апреля, 27-летний мужчина пробрался к стенам исправительного учреждения и перекинул сверток через стену.

Однако посылка попала не по назначению, ее забрали сотрудники колонии. Внутри свертка оказалось вещество весом 264,62 грамма. Экспертиза подтвердила, что это гашиш, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

Отправителя нашли быстро. Через несколько часов он уже был задержан. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU