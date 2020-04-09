Количество заболевших коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки 1459 новых пациентов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:23:10+03:00

Оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 9 апреля

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране на 9 апреля. За сутки зафиксировано 1459 заболевших в 50 регионах. Полная цифра – 10 131 случай в 81 регионе.

Наибольшее количество заболевших в Москве, там за сутки + 857 новых пациентов. Затем Подмосковье + 199. В Санкт-Петербурге + 44, в Ленинградской области + 18, Республике Коми + 31, Владимирской области + 24. В Краснодарском крае + 20, Астраханской области + 16, Ивановской области + 13, Тульской области +12. В Красноярском крае +7 новых заболевших за сутки.

По количеству летальных исходов зафиксировано 76, выздоровели с начала пандемии 698 человек, - сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по предотвращению коронавируса. По состоянию на 9 апреля в России проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на COVVID-19.

- Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности, - рассказали в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU