2020-04-09T16:01:06+03:00
Общество

Количество нарушителей режима самоизоляции перевалило за 3 тысячи

Им делают предупреждения, выписывают штрафы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество нарушителей режима самоизоляции перевалило за 3 тысячиКоличество нарушителей режима самоизоляции перевалило за 3 тысячиФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество нарушителей режима самоизоляции возросло. Начиная с 1 апреля сотрудники полиции уже выявили 3153 жителя Красноярска, которые без уважительной причины находились на улицах города. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы и представители районных администраций, пишут «Городские новости».

У гуляющих как правило спрашивают причину, почему они находятся вне дома. Проверяют документы. Если гражданин на работу или с работы, у него должна быть справка от работодателя. Напомним, что согласно указу губернатора края продолжают функционировать организации, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность города.

Если такой справки нет, на нарушителя составляется протоком, который потом передается в административную комиссию. Она и выносит решение о штрафе. К сожалению, с каждым днем чувство опасности у горожан притупляется: все больше их гуляет по городу. А между тем количество зараженных коронавирусом тоже увеличивается: на данный момент их уже 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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