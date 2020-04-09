Жители Норильска смогут вылететь в Красноярск только по специальному разрешению

9 Апр 2020 2020-04-09T14:53:12+03:00

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Жители Норильска смогут вылететь в Красноярск только при наличии специального разрешения. Такая информация появилась на официальном сайте северного города. Решать, выпускать кого-то или нет, будет принимать межведомственная комиссия. Причина ясна: из соображений безопасности. Поскольку в краевом центре неблагополучная эпидемиологическая обстановка, власти Норильска таким образом хотят минимизировать риски при возвращении своих жителей с «большой земли».

Чтобы подать заявку на вылет из Норильска, необходимо обратиться в Ситуационный центр по телефону (3917) 43-71-57 и заполнить заявку.

На сегодня количество рейсов из Красноярска в Норильск сокращено по причине снижения пассажирской активности – рейсы будут выполняться 10, 17, 24 и 29 апреля с целью возвращения домой жителей Норильска, которые не успели вернуться в Норильск до ухудшения эпидемиологической ситуации. Пассажиров рейсов с других дат авиакомпания пересаживает на указанные даты.

ИСТОЧНИК KP.RU