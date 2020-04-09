2020-04-09T13:20:12+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»

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Фото: УралсибФото: Уралсиб
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Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов.

Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за свои денежные средства.

При продлении остальных депозитных продуктов условия пролонгации соответствуют заключенным договорам и действующим тарифам.

Все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке. Также Интернет-банк и Мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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