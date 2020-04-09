2020-04-09T12:11:16+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярске стартовал конкурс детских рисунков «Приключения овощей!»

Ребята могут нарисовать свою историю похождений моркови, капусты, фасоли или кабачка
Ирина КИРШЕВА
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Ребятам самим предстоит придумать, кто из овощей станет главным героем на их рисункеРебятам самим предстоит придумать, кто из овощей станет главным героем на их рисункеФото: Мария ЛЕНЦ
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Одна из замечательных сказок, которой все зачитывались в детстве, повествует о мальчике-луковке. Странствовал он по сказочной стране, защищал слабых и боролся с их обидчиками. Звали малыша Чиполлино. Картофель, Петрушка, Горошек… Все эти герои встречаются на страницах книги. Мы же предлагаем детям придумать свою историю приключений овощей. И не написать, а нарисовать!

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте детского конкурса рисунков «Приключения овощей!». Юные художники могут изобразить на своих картинах морковь, брокколи, фасоль, кабачки, капусту, перец, баклажаны… Овощей ведь невероятное количество, поэтому выбор огромный! Нарисуйте, например, невероятные приключения овощей-героев с известных натюрмортов и картин. А может ваш сеньор Помидор вскарабкается на Покровскую гору и прогуляется по Набережной? Или же овощи отправятся в дальнее плаванье. Победят разбойников по пути от грядки в кастрюлю? Попадут в далекую страну сковородию? А вдруг они заберутся на Север?

Кстати, генеральный партнер конкурса «Приключения овощей!» знает толк в заморозке! Ведь это компания «4 сезона» - ведущая российская марка замороженных продуктов питания.

Как принять участие?

Принимаются рисунки детей из Красноярска (в возрасте до 12 лет). Работы могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее). На рисунке в верхнем правом углу укажите название конкурса и его девиз - «Приключение овощей» – «4 сезона».

Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (или иные законные представители ребенка) участников конкурса, загрузите рисунок на страницу конкурса и укажите необходимую информацию. В строке «ФИО» напишите имя и фамилию ребенка – автора рисунка. Свой контактный телефон и электронную почту в соответствующей графе. В поле «Описание» укажите возраст ребенка и по желанию, - описание рисунка, историю его создания, где именно происходят приключения, что делают на рисунке персонажи и другие детали. От одного участника принимаются не более трех рисунков.

Победят 10 участников в двух номинациях.

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 9 апреля по 24 апреля – регистрация заявок;

С 27 апреля до 5 мая – голосование;

С 6 по 10 мая - подведение итогов.

В период с 11 мая по 14 мая года – награждение победителей.

КСТАТИ

Педагоги школ и детских садов, которые отправят на конкурс более 10 детских рисунков своих воспитанников и учеников, получат именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Приключение овощей».

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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