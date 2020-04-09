В красноярских колониях собирают тонны экологически чистых огурцов

9 Апр 2020 2020-04-09T06:12:06+03:00

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В исправительных колониях краевого ГУФСИНа настала пора сбора урожая. В зимних теплицах выросли огурцы, за которыми ухаживают сами заключенные. Общая площадь теплиц составляет почти 3 гектара. Самый крупный тепличный комплекс находится в ЛИУ-37, урожай свежих огурцов уже исчисляется тоннами. На сегодняшний день здесь собрано более 2,5 тонн экологически чистой продукции.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, специалисты используют как традиционные методы выращивания растений, так и новейшие достижения агрономической науки. Собственные теплицы имеются практически во всех учреждениях ГУФСИН. В них выращиваются томаты, огурцы, перцы, баклажаны и зелень. Овощи поступают в столовые для осужденных, в продажу для сотрудников, реализуются на продовольственных ярмарках. В учреждениях из них готовят разносолы на зиму. В 2019 году было засолено более 155 тонн огурцов и помидоров.

Стоит отметить, развитие растениеводства в учреждениях ГУФСИН позволяет создать дополнительные рабочие места для осужденных, в первую очередь для тех, кто выплачивает иски и алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU