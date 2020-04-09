2020-04-09T05:11:50+03:00
Происшествия

В Красноярском крае под колесами «Ауди» погиб 16-летний школьник

Трагедия произошла прямо на улицах поселка Абан [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае под колесами «Ауди» погиб 16-летний школьник. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае под колесами «Ауди» погиб 16-летний школьник. Стоп-кадр видео
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В Красноярском крае под колесами «Ауди» погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла накануне, 7 апреля, на одной из улицы поселка Абан около 11 часов дня. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место ДТП: ехал по дороге, парень шел впереди и якобы неожиданно стал переходить дорогу. Хотя на том месте нет пешеходного перехода. Да и двигался он в попутном направлении.

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Однако люди, знающие водителя, сомневаются в его словах, уверяют: любил гонять прямо по улицам на скорости в 100 километров в час. Да и картина с места ДТП вызывает сомнение, что водитель пытался куда-то свернуть, чтобы избежать столкновения с подростком.

От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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