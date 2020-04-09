В Красноярске в дежурную группу садика родители привели ребенка с высокой температурой

9 Апр 2020 2020-04-09T04:47:48+03:00

Его осмотрели на входе и отправили вместе с нерадивым родителем в поликлинику

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В Красноярске в дежурную группу одного из детских садов родитель привел больного ребенка. Случилось это накануне, сообщили в пресс-службе управления образования. На входе медик, как положено, проверила воспитанника и обнаружила температуру 37,6. В шоке от такой халатности родителя, она отправила их в поликлинику.

В управлении напомнили, что дежурные группы – это крайняя мера для тех родителей, которым разрешено работать в условиях самоизоляции и некуда девать детей. Но это не значит, что малышей можно подвергать опасности: если утром температура у одного, к вечеру она может быть у всех.

Напомним, что дежурные группы заработали в муниципальных детских садах края, таких 397, групп – 647, в них записались 5 107 детей.

В дежурные группы Красноярска записали около 1000 ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это менее 2% от общего числа воспитанников красноярских детских садов. Изначально дошколят готовились принять в 8 садиках, однако по многочисленным просьбам родителей дежурные группы открыли в 21 учреждении, практически в каждом микрорайоне города. Наиболее востребованными оказались группы в Кировском, Ленинском и Советском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU