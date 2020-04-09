В Красноярске начался сезон ремонта дорог

9 Апр 2020 2020-04-09T04:13:44+03:00

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В Красноярске на месяц раньше начался сезон ремонта дорог, нынешняя погода это позволяет. Несмотря на коронавирус и те ограничения, которые с ним связаны, все запланированные мероприятия должны быть выполнены, сообщает администрация города. Первые подрядные организации уже вышли на свои объекты – на улицы 9 мая и Судостроительную.

Самые крупные объекты дорожного ремонта в Красноярске финансируются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ремонтную программу этого года включены улицы Марковского, Судостроительная, Ястынская, Железнодорожников, мост через реку Бугач по Московскому тракту.

На большинстве дорог Красноярска будет проведен локальный (ямочный), поддерживающий ремонт и профилактические работы по заливке трещин. Те дороги, которые находятся на трехлетней гарантии, будут отремонтированы за счет подрядчиков.

Добавим, что в этом сезоне в городе приведут в порядок 29 улиц, которые названы в честь героев или памятных событий Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU