2020-04-08T16:15:41+03:00
Общество

На правобережье Красноярска отключат холодную воду

Сети начали готовить к предстоящей зиме
Анна СНЕГИРЕВА
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КрасКом готовит сети к будущей зимеКрасКом готовит сети к будущей зимеФото: Мария ЛЕНЦ
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Казалось бы, зима только недавно прошла, а коммунальные службы уже готовятся к будущей. Но, как говорится, готовь сани летом - и это правильно. Компания КрасКом начинает подготовку сетей к предстоящему зимнему периоду, в связи с чем на правобережье Красноярска в четверг, 9 апреля отключат временно холодную воду. Как рассказали в компании, это делается, чтобы вывести на капремонт аварийный участок водопровода. Плановое отключение холодной воды состоится с 09.00 до 19.00. Жителям Свердловского района рекомендовано пополнить заранее запасы питьевой воды.

Добавим, что в текущем году компания планирует откапиталить сети по 20 адресам. Первым по плану - водовод диаметром 500 мм по Семафорной (от перекрестка с Гладкова до Матросова). На данном участке началась коррозия трубопровода, что в последствии может быть угрозой для бесперебойного снабжения потребителей и ведет к утечкам.

— Тотальная ликвидация утечек – приоритет ремонтных кампаний «КрасКома», - говорит генеральный директор предприятия Олег Гончеров. - Мы разработали стратегию сокращения неучтенных расходов воды.

Те сети, в которых диагностика выявила износ, первыми попали под перекладку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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