2020-04-08T15:12:21+03:00
Фотоконкурсы

Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» София Сербаева преодолела несколько сложных маршрутов

11-летняя девочка занимается спортивным туризмом и не боится никаких трудностей
Ирина КИРШЕВА
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Краевые соревнования по спортивному туризму в ноябре 2019 года, дистанция пешеходная Фото: личный архивКраевые соревнования по спортивному туризму в ноябре 2019 года, дистанция пешеходная Фото: личный архив
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На сайте kp.ru продолжается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!». Дети-участники и их болельщики активно включились в борьбу за призовые места. Напоминаем, что по итогам голосования победителями станут пять юных спортсменов, набравших наибольшее количество голосов. Еще пять ребят победят в номинации «Выбор партнера».

Познакомимся поближе с нашими юными участниками. София Сербаева из Красноярска занимается спортивным туризмом с 2014 года. Сейчас девочке 11 лет. Что такое спортивный туризм? Это увлечение только для очень сильных людей, которые готовы к захватывающим приключениям. Ведь во время этих походов спортсменам приходится покорять вершины, блудить по пещерам, преодолевать пороги на бурной реке. Это ночевки под дождем, многодневные переходы. Побывавшие в таких походах дети умеют в два счета установить палатку, разжечь костер и приготовить еду.

Фотографию Софии с одной из тренировок на фотоконкурс «Дети, спорт и красота!» отправили ее родители. И вот что они написали о своей дочери:

«София является призером многих соревнований муниципального и краевого уровней. Хочет стать мастером спорта».

Даша Шпакова и ее команда после победы в соревнованиях Фото: личный архив

Даша Шпакова и ее команда после победы в соревнованиях Фото: личный архив

Даша Шпакова сейчас учится в 9 классе в красноярской школе №34. Баскетболом занимается с 6 класса.

«Очень люблю этот вид спорта! На фотографии я и моя команда заняли первое место в районных соревнованиях», - рассказала Дарья «Комсомольской правде» - Красноярск.

Напоминаем, что итоги голосования будут подведены с 21 по 24 апреля. Пять участников станут победителями в результате голосования. Еще пять победят в номинации «Выбор партнера».

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Проголосовать за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» София Сербаева преодолела несколько сложных маршрутов
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