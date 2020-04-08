2020-04-08T15:05:42+03:00
Экономика

Райффайзенбанк запустил страхование от коронавируса

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Райффайзенбанк запустил новый страховой продукт – «Стоп.Вирус». Он позволяет застраховать риски на случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Страховщиком выступает «Зетта Страхование».

«Страхование жизни и здоровья – важная часть финансовой культуры. Оно позволяет строить долгосрочные планы даже в ситуациях повышенной неопределенности. Например, это позволит вам снизить риск потери дохода в случае заболевания», - отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Застраховать можно себя и близких в возрасте от года до 65 лет. Стоимость страховки составляет от 1690 до 5690 рублей, а страховое покрытие - до 2 млн рублей. В случае постановки диагноза застрахованный получает единовременную выплату в зависимости от выбранного тарифа, а при госпитализации – ежедневные платежи от страховщика. Оформить страховку можно онлайн, без посещения офиса. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте.

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