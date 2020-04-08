Коронавирус в Красноярске: в крае аппаратов ИВЛ в 2 раза больше, чем в Италии
На фоне пандемии коронавируса многих жителей Красноярска и края волнует вопрос: сколько в регионе аппарато ИВЛ - они необходимы больному в критический момент для насыщения легких кислородом. На него ответил губернатор региона Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».
По словам главы региона, в крае аппаратов в два раза больше, чем в всей Италии! 706 аппаратов в расчете на 1 000 человек. И это не предел. Власти решают вопрос оснащения медицинской техникой в том числе и с привлечением крупного бизнеса. В целом медики региона готовы к приему пациентов. Однако все, конечно, надеются на то, что взрывного роста заболевших в крае не будет.
Напомним, ранее минздрав страны сообщал, что в России более 47 000 аппаратов ИВЛ. При отсутствии взрывного роста больных это покроет необходимость в аппаратах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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