2020-04-08T14:21:35+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: в крае аппаратов ИВЛ в 2 раза больше, чем в Италии

Губернатор региона заявил, что больницы готовы к приему пациентов
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
В крае 706 аппаратов ИВЛ, заявил губернаторВ крае 706 аппаратов ИВЛ, заявил губернаторФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На фоне пандемии коронавируса многих жителей Красноярска и края волнует вопрос: сколько в регионе аппарато ИВЛ - они необходимы больному в критический момент для насыщения легких кислородом. На него ответил губернатор региона Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».

По словам главы региона, в крае аппаратов в два раза больше, чем в всей Италии! 706 аппаратов в расчете на 1 000 человек. И это не предел. Власти решают вопрос оснащения медицинской техникой в том числе и с привлечением крупного бизнеса. В целом медики региона готовы к приему пациентов. Однако все, конечно, надеются на то, что взрывного роста заболевших в крае не будет.

Напомним, ранее минздрав страны сообщал, что в России более 47 000 аппаратов ИВЛ. При отсутствии взрывного роста больных это покроет необходимость в аппаратах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» София Сербаева преодолела несколько сложных маршрутов
Райффайзенбанк запустил страхование от коронавируса
Специалисты считают, что после захвата США Луны, Россия имеет полное право на Антарктиду
Коронавирус в Красноярске: в крае аппаратов ИВЛ в 2 раза больше, чем в Италии
В Красноярске заработала «горячая линия» для жалоб на рост цен и дефицит
Работодателя оштрафовали за то, что 61-летнему монтажнику отрубило ногу
Из-за коронавируса в Красноярске отменены массовые мероприятия в честь празднования 9 мая и Дня города
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020: подтверждено еще 7 случаев заражения COVID-19
«Держись за лестницу!»: полицейский спас провалившегося под лед мужчину
Оперативники накрыли банду подрывников банкоматов в Красноярском крае
В Ачинске начали сбор заявлений от предпринимателей на отмену ограничительных мер
Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование
Из-за коронавируса продлили на 3 месяца декларационную кампанию
Коронавирус в Красноярске: увеличено производство антисептиков и масок
Райффайзенбанк: россияне предпочитают копить в рублях
Коронавирус в Красноярске: началось платное тестирование пациентов?
«Наконец-то, мы дома!»: красноярцев вывезли спецбортом из обсерватора в Новосибирске
Особый противопожарный режим ввели в 8 районах Красноярского края
Коронавирус в Красноярске: открыт благотворительный счет для пожертвований пострадавшим
«Растирали и отогревали больше часа»: в Красноярске семья спасла переплывавшую Енисей беременную косулю
В Красноярске на Калинина ночью полыхнула подстанция
Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги до конца года
Генштаб армии: весенний призыв не отменяется, новобранцы пройдут 14-дневный карантин
В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции
Премьер Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов к адекватности
В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещей
В Красноярске верующие вышли на богослужение, несмотря на режим самоизоляции
В Красноярске приставы остановили работу опасного завода
В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб