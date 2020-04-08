В Красноярске заработала «горячая линия» для жалоб на рост цен и дефицит

8 Апр 2020 2020-04-08T13:54:40+03:00

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В период пандемии во многих городах страны покупатели стали замечать резкий рост цен на некоторые группы товаров. Соцсети уже облетели снимки с лимонами по 900 рублей за килограмм. Да, речь не о Красноярске. У нас еще по-божески. Однако все равно рост покупатели замечают.

Чтобы не допустить необоснованного роста цен и дефицита тех продуктов, которые жизненно необходимы, в период пандемии в Красноярске организована работа «горячей линии».

Сюда можно пожаловаться на завышение цен, оставить информацию о дефиците того или иного товара. Работает «горячая линия» ежедневно в будние дни с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. К слову, наладили работу пока до конца месяца - то есть на время, когда объявлен режим самоизоляции.

Добавим, что дефицита специалисты пока не фиксируют.

Телефон «горячей линии»: 8 (391) 299-15-22

ИСТОЧНИК KP.RU