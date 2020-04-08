Работодателя оштрафовали за то, что 61-летнему монтажнику отрубило ногу

8 Апр 2020 2020-04-08T12:43:14+03:00

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Суд оштрафовал 47-летнего производителя работ на строительно-монтажном участке в Эвенкии. Он относится к ООО «Мосстройпроект». По вине мужчины 61-летнему монтажнику отрубило ногу во время работы. Как рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, работодатель знал, что у монтажника нет соответствующей квалификации, но все равно отправил его на опасный участок.

- Монтажник технологических трубопроводов под руководством производителя работ осуществлял монтаж резервуара на «Куюмбинском лицензионном участке Центральный пункт сбора», - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - В ходе проведения монтажных работ потерпевший получил производственную травму правой ноги с травматической ампутацией правой голени на уровне верхней трети, полученные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В суде установлено, что виновник травмы возместил в денежном эквиваленте вред, причиненный здоровью монтажника. Также виновник оплатил и протез для монтажника, который теперь остался инвалидом. Поэтому от уголовного наказания мужчину освободили, назначив судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU