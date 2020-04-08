2020-04-08T11:52:05+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Красноярске отменены массовые мероприятия в честь празднования 9 мая и Дня города

В мэрии пояснили: отменено все, что запланировано на май-июнь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Отменены майские и июньские праздникиОтменены майские и июньские праздникиФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин принял решение отменить все массовые праздники, намеченные на май-июнь, включая 9 мая и День города. При этом Красноярск ко Дню Победы украсят, как и полагается, однако все праздничные мероприятия отменены, сообщает пресс-служба администрации города. Причиной отмены стал коронавирус.

- Отмена касается массовых мероприятий, посвященных Дню города, а также Дню защиты детей и массовых спортивных и культурных мероприятий. Глава города распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением массовых мероприятий, за исключением праздничного оформления города к 9 мая, - пояснили в мэрии.

В мэрии напоминают о соблюдении естественной дистанции на улице и общественных местах в 1,5 метра. По возможности красноярцам следует оставаться дома. - дома вы в абсолютной безопасности.

Добавим, что парад Победы в городе 9 мая состоится - его организуют и проводят краевые власти. К мероприятиям городского значения парад Победы не относится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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