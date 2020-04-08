Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020: подтверждено еще 7 случаев заражения COVID-19
В Красноярском крае, по данным на 8 апреля 2020 года, подтверждено еще 7 новых случаев коронавирусной инфекции. при этом трое пациентов выздоровели и отпущены домой. Таким образом, за все время в регионе заболели 39 человек - у них выявлен COVID- 19, сообщает региональный Роспотребнадзор.
На дому медики наблюдают 5 602 человека. 54 пациента попали под надзор за минувшие сутки. За все время медицинское наблюдение снято с 7 950 человек. Обследование прошли 16 526 человек. 1 100 человек прошли обследование на коронавирус только за минувшие сутки.
Те 40 человек, которых вывезли накануне из обсерватора в Новосибирске и вернули домой, находятся на самоизоляции по месту жительства. Медики напоминают, что все люди из групп риска (пожилые и с хроническими заболеваниями) должны удвоить бдительность, тщательно следить за здоровьем и не посещать лишний раз общественных мест.
Телефон горячей линии: 8-800-100-56-53
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»