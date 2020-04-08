Оперативники накрыли банду подрывников банкоматов в Красноярском крае

8 Апр 2020 2020-04-08T09:35:07+03:00

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Оперативники угро накрыли банду подрывников - те промышляли взрывами банкоматов. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, за членами группировки числится как минимум 7 фактов подрыва банкоматов. Сумма ущерба достигла 1,3 миллиона рублей. Действовали подрывники в Ужурском, Ачинском, Назаровском и Канском районах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771668" frameborder="0"></iframe> Задержание банды подрывников.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сотрудники полиции, проверили камеры видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев. В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к серии преступлений причастны трое неоднократно судимых мужчин в возрасте от 22 до 38 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

При обысках у преступников изъяли части раскуроченных банкоматов. Против участников банды возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.158 УК России («Покушение на кражу», «Кража»). Все преступники арестованы по суду. Сейчас следователи выясняют, не причастны ли члены банды к похожим преступлениям в Железногорске и Березовке.

ИСТОЧНИК KP.RU