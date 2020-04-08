2020-04-08T08:27:17+03:00
Экономика

Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование

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Райффайзенбанк начинает выдавать ипотечные кредиты на покупку апартаментов. Программа рассчитана на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках в Москве, ближайшем Подмосковье (10 км от МКАД) и Санкт-Петербурге.

Апартаменты в ипотеку можно взять в более чем в 100 жилищных комплексах.

«Расширение программы ипотечного кредитования даст клиентам больше возможностей для приобретения собственного жилья и улучшения качества жизни», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Минимальная ставка на приобретение апартаментов в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 25% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 26 млн рублей.

Подробнее о программе можно узнать на сайте.

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