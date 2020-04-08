В Ачинске начали сбор заявлений от предпринимателей на отмену ограничительных мер

8 Апр 2020 2020-04-08T08:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске бизнесмены и власть совместно займутся решением вопроса по организации работы в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. В данный момент законные способы отмены ограничительных мер администрация ищет вместе с бизнес-сообществом. Напомним, ранее губернатор края Александр Усс издал указ, согласно которому и должны действовать главы муниципалитетов. Так, они не имеют пава по своему желанию закрывать или открывать объекты торговли.

- Совет по предпринимательству уже сегодня начнет сбор заявлений от ачинских бизнесменов, желающих возобновить деятельность. В документе должны быть обозначены превентивные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на каждом конкретном предприятии/торговой точке, - пояснили в пресс-службе администрации Ачинска.- Первые заявления уже завтра войдут в инициативное письмо главы Ачинска и будут направлены на согласование в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

Если надзорники дадут добро, Илай Ахметов собирается ходатайствовать перед правительством края о создании отдельного правового акта по снятию ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU