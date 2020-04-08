Из-за коронавируса продлили на 3 месяца декларационную кампанию

8 Апр 2020 2020-04-08T08:24:01+03:00

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Декларационная кампания в России продлена на три месяца, сообщает ФНС. Постановление о продлении подписал премьер России Михаил Мишустин. Напомним, что отчитаться о прошлогодних доходах в налоговые органы предприниматели должны были до 30 апреля текущего года. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и было принято решение сроки увеличить.

- Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года, - пояснили в ФНС. - Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчетность будет проходить по установленной форме. Ее просто отложили. Помимо индивидуальных предпринимателей отчитаться должны нотариусы, ведущие частную практику, адвокаты.

Налоговики пояснили, что новый срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. Кроме того, декларацию 3-НДФЛ можно заполнить и в режиме онлайн, в личном кабинете налогоплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU