Коронавирус в Красноярске: увеличено производство антисептиков и масок
Предприятия Красноярского края увеличили производство защитных масок и антисептиков, сообщает пресс-служба правительства региона. Делается это, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса среди населения. Для сравнения: за неделю производство антисептиков выросло с 5 до 21,2 тонн.
Их производят на трех предприятиях в разной таре - и небольшие флакончики для личного пользования (до 100 мл), и крупная тара для обработки помещений (до 5 литров). В данный момент налажена бесперебойная поставка антисептиков на ряд промышленных предприятий региона, еще часть уходит в торговые сети или аптеки.
Что касается защитных масок, то ранее сообщалось, что ряд предприятий по производству спецодежды перешли на пошив средств индивидуальной защиты. Их производят из марли. В данный момент в регионе отшивают 66 тысяч масок в день. Работу выполняют швеи 19 малых предприятий легкой промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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