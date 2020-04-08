2020-04-08T07:40:59+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: увеличено производство антисептиков и масок

За неделю регион производит 21,2 тонны дезинфицирующих средств
Анна СНЕГИРЕВА
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Увеличилось производство средств индивидуальной защитыУвеличилось производство средств индивидуальной защитыФото: Мария ЛЕНЦ
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Предприятия Красноярского края увеличили производство защитных масок и антисептиков, сообщает пресс-служба правительства региона. Делается это, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса среди населения. Для сравнения: за неделю производство антисептиков выросло с 5 до 21,2 тонн.

Их производят на трех предприятиях в разной таре - и небольшие флакончики для личного пользования (до 100 мл), и крупная тара для обработки помещений (до 5 литров). В данный момент налажена бесперебойная поставка антисептиков на ряд промышленных предприятий региона, еще часть уходит в торговые сети или аптеки.

Что касается защитных масок, то ранее сообщалось, что ряд предприятий по производству спецодежды перешли на пошив средств индивидуальной защиты. Их производят из марли. В данный момент в регионе отшивают 66 тысяч масок в день. Работу выполняют швеи 19 малых предприятий легкой промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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