Коронавирус в Красноярске: началось платное тестирование пациентов?

8 Апр 2020 2020-04-08T08:02:53+03:00

Одна из лабораторий города заявила о том, что начала делать платные анализы на COVID-19

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Лаборатория «Ситилаб» в Красноярске начала проводить платное тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в компании.

Сдать анализ можно только в одном в медцентре. К слову, лаборатория специализированная - здесь будут проводить только один вид исследований, только на СOVID-19 (SARS-CoV-2). Никаких других анализов выполняться не будет.

Специалисты ведут прием с 8:00 до 16:00 и только по индивидуальной записи. Кстати, анализ на коронавирус не из дешевых, стоимость исследования вместе с мазком - 2 690 рублей. Есть и ограничения по забору материала. Вы не сможете сдать анализ, если у вас температура, кашель или другие симптомы ОРВИ или гриппа..

По условиям, если коронавирус подтвердится, специалисты обязаны уведомить не только сдавшего анализ, но и Роспотребнадзор...

Однако, в тоже время в Роспотребнадзоре по краю сообщают о том, что у лаборатории нет разрешения на проведение этих исследований.

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья Краснопеева, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю:

- Информация по поводу лаборатории «Ситилиб» проверяетя. Они не зарегистрированы в реестре лабораторий на сайте федерального Центра гигиены для проведения данных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU