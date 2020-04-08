Коронавирус в Красноярске: началось платное тестирование пациентов?
Лаборатория «Ситилаб» в Красноярске начала проводить платное тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в компании.
Сдать анализ можно только в одном в медцентре. К слову, лаборатория специализированная - здесь будут проводить только один вид исследований, только на СOVID-19 (SARS-CoV-2). Никаких других анализов выполняться не будет.
Специалисты ведут прием с 8:00 до 16:00 и только по индивидуальной записи. Кстати, анализ на коронавирус не из дешевых, стоимость исследования вместе с мазком - 2 690 рублей. Есть и ограничения по забору материала. Вы не сможете сдать анализ, если у вас температура, кашель или другие симптомы ОРВИ или гриппа..
По условиям, если коронавирус подтвердится, специалисты обязаны уведомить не только сдавшего анализ, но и Роспотребнадзор...
Однако, в тоже время в Роспотребнадзоре по краю сообщают о том, что у лаборатории нет разрешения на проведение этих исследований.
ОФИЦИАЛЬНО
Наталья Краснопеева, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю:
- Информация по поводу лаборатории «Ситилиб» проверяетя. Они не зарегистрированы в реестре лабораторий на сайте федерального Центра гигиены для проведения данных исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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