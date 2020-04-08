Особый противопожарный режим ввели в 8 районах Красноярского края

8 Апр 2020 2020-04-08T05:45:45+03:00

К концу месяца режим введут и на других территориях края Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще в пяти районах введут в конце апреля

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Начался сезон лесных пожаров. По данным регионального агентства по ГО, ЧС и ПБ, особый противопожарный режим в связи с участившимися случаями возгорания леса введен в 8 районах Красноярского края - в основном это южные территории региона. К слову, именно на юге региона впервые в этом году случился лесной пожар еще в конце марта - пал травы перекинулся на тайгу.

Речь о Краснотуранском, Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Шушенском, Минусинском районах, а также о Минусинске. Постепенно список будет пополняться.

- С 14 апреля такой же режим начнет действовать в еще 41 муниципальном образовании, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в агентстве по ГО, ЧС и ПБ.

К концу месяца добавятся Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы и города Енисейск и Лесосибирск.

Напомним, что в условиях особого режима запрещено жечь костры и разводить открытый огонь на дачах, нельзя также сжигать мусор - за это полагается штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU