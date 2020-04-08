Коронавирус в Красноярске: открыт благотворительный счет для пожертвований пострадавшим

8 Апр 2020 2020-04-08T05:27:43+03:00

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Власти Красноярского края решили организовать государственный счет - для помощи пострадавшим от коронавируса людям. И речь не только о тех, кто переболел в результате него воспалением легких. Помощь нужна врачам, старикам, тем, кто остался без денег в результате рокового стечения обстоятельств.

О том, что власти открывают благотворительный счет, заявил губернатор края Александр Усс. Он, к слову, решил перечислить в фонд помощи пострадавшим свою заработную плату.

– Для начала я внесу туда свою одну зарплату и предложу всем, у кого есть желание помочь, также вносить средства на этот счет, - заявил Усс.

Внести деньги на счет может любой желающий. Желание помочь уже выразили некоторые предприниматели. Помощь может быть и адресно, и направленной на те цели, которые озвучат сами благотворители. Реквизиты счета: Получатель Минфин края (КГБУ СО «ЦСОН» л/с 75192А08041) ИНН 2466097714 246301001 р/с 40601810804073000001 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001 л/с 75192А08041 КБК 14850000000000000155

ИСТОЧНИК KP.RU